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В центральной Италии из-за внезапного наводнения погибли 7 человек, есть пропавшие без вести

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 10:24

В итальянском регионе Марке по меньшей мере семь человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными дождями.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

В четверг вечером в регионе начался сильный ливень. Местные власти заявили, что не ожидали такой внезапной "водяной бомбы", поскольку в течение двух-трех часов выпало около 400 миллиметров осадков.

 

Вода затопила улицы нескольких городов в провинциях Анкона и Пезаро-Урбино.

Три человека считаются пропавшими без вести. Среди них мальчик, который был с мамой в автомобиле, заблокированного водой.

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Итальянские спасатели сообщили, что в течение ночи оказали помощь десяткам находившимся на крышах домов и деревьях людей.

Напомним, временное правительство Болгарии обратилось за финансовой помощью к ЕС для борьбы с последствиями наводнения в центре страны.

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Темы: Италиячрезвычайное происшествиежертвы
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