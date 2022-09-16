Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 11:15
Лідери країн-членів ШОС у Самарканді, фото з сайту єп

Китайський лідер Сі Цзіньпін утримався від участі у вечері за участю 11 глав держав на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерело в уряді Узбекистану.

Сі Цзіньпін, який здійснює свою першу закордонну поїздку з початку пандемії, цього тижня бере участь у засіданні ШОС, яку очолюють Китай та Росія.

Однак його не було на групових фотографіях, опублікованих пізно ввечері у четвер, коли лідери, включаючи президента Росії Владіміра Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, вирушили на вечерю.

Джерело в узбецькому уряді підтвердило відсутність Сі Цзіньпіна і сказало, що китайська делегація послалася на свою політику щодо COVID-19.

69-річний Сі Цзіньпін має намір отримати історичний третій термін на з'їзді Комуністичної партії, який розпочнеться наступного місяця.

Нагадаємо, Білий дім закликав Китай не підтримувати РФ у її війні проти України, заявивши, що всі повинні виступати проти агресії Москви, а не залишатися осторонь.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський не вважає, що війна наближається до кінця

"Енергоатом" привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального

Суд забрав у компанії Коломойського право експлуатувати аеропорт Дніпра

Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН

Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за "референдум"

відеоУ морі знайшли дірявий пліт з речами моряків із затонулого крейсера "Москва"

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Останні новини
03:30
Білий дім: Росія не відповіла на пропозицію США про обмін полоненими
02:58
У Франції спіймали банду грабіжників, чий ватажок маскувався, вдягаючи різні перуки
02:07
ЗСУ завдали 15 ударів з неба і 250 із землі по розташуванню ворога – ОК "Південь"
01:20
Білорусь знову продовжила військові навчання
00:20
Ворожі обстріли Сумщини: 20 прильотів і 3 кулеметні черги по громадах
23:49
Польща придбає в Південної Кореї 48 винищувачів FA-50
23:34
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті – ОВА
23:11
Зеленський: Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі
23:10
Президент Естонії: не варто недооцінювати загрозу, яка виходить з Росії
22:49
На Харківщині врятували 7 громадян Шрі-Ланки, яких з березня утримували окупанти – Зеленський
Усі новини...