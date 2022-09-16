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Лідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 11:15
Лідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ
Лідери країн-членів ШОС у Самарканді, фото з сайту єп

Китайський лідер Сі Цзіньпін утримався від участі у вечері за участю 11 глав держав на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерело в уряді Узбекистану.

Сі Цзіньпін, який здійснює свою першу закордонну поїздку з початку пандемії, цього тижня бере участь у засіданні ШОС, яку очолюють Китай та Росія.

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Однак його не було на групових фотографіях, опублікованих пізно ввечері у четвер, коли лідери, включаючи президента Росії Владіміра Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, вирушили на вечерю.

Джерело в узбецькому уряді підтвердило відсутність Сі Цзіньпіна і сказало, що китайська делегація послалася на свою політику щодо COVID-19.

69-річний Сі Цзіньпін має намір отримати історичний третій термін на з'їзді Комуністичної партії, який розпочнеться наступного місяця.

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Нагадаємо, Білий дім закликав Китай не підтримувати РФ у її війні проти України, заявивши, що всі повинні виступати проти агресії Москви, а не залишатися осторонь.

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