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Лидер Китая пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на совместном саммите – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 11:15
Лидеры стран-членов ШОС в Самарканде, фото с сайта ЕП

Китайский лидер Си Цзиньпин воздержался от участия в ужине с участием 11 глав государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Си Цзиньпин, совершающий свою первую заграничную поездку с начала пандемии, на этой неделе принимает участие в заседании ШОС, возглавляемой Китаем и Россией.

Однако его не было на групповых фотографиях, опубликованных поздним вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику по COVID-19.

69-летний Си Цзиньпин намерен получить исторический третий срок на съезде Коммунистической партии, который начнется в следующем месяце.

Напомним, Белый дом призвал Китай не поддерживать РФ в ее войне против Украины, заявив, что все должны выступать против агрессии Москвы, а не оставаться в стороне.

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