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У МЗС Чехії виявили "крота", що передавав секретну інформацію розвідці РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 11:22

У міністерстві закордонних справ Чехії виявили співробітника, який роками співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки Росії і надавав їй секретну  інформацію.

Про це повідомило у четвер чеське видання Deník N, пише "Європейська правда".

Відомо, що це висококваліфікований співробітник, який також мав доступ до секретної інформації, пише видання з посиланням на дипломатичні джерела. Він працював у міністерстві з 1990-х років і, крім головного офісу в Празі, працював також у посольствах Чехії, зокрема в одній з африканських країн.

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) поінформувала прем'єр-міністра і міністра закордонних справ про справу в першому півріччі цього року. 

За даними газети, BIS виявила, що Служба зовнішньої розвідки РФ мала джерело конфіденційної інформації в чеському міністерстві закордонних справ ще кілька років тому. Його ідентифікували та спостерігали за ним.  "Російська розвідка скористалася його слабкістю до жінок і грошей", - цитує газета одне зі своїх дипломатичних джерел.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський підтвердив викриття "крота" в міністерстві і розповів о він більше не працює у відомстві.

Незрозуміло, чи потрапить чоловік до в'язниці за співпрацю з іноземною державою. За правилами Чехії, якщо докази збирає лише BIS, а не поліція, вони не можуть бути використані в суді.

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Нагадаємо, президенту Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Коксу довелось заперечувати повідомлення про те, що він, мовляв, був кремлівським агентом і головним контактом висланого за підозру у шпигунстві російського дипломата, після публікації розслідування.

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Теми: ЧехіяРосіяшпигунство
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