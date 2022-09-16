В МИД Чехии выявили "крота", передававшего секретную информацию разведке РФ

В Министерстве иностранных дел Чехии выявили сотрудника, который годами сотрудничал со Службой внешней разведки России и предоставлял ей секретную информацию.

Об этом сообщило в четверг чешское издание Deník N, пишет "Европейская правда".

Известно, что это высококвалифицированный сотрудник, имеющий доступ к секретной информации, пишет издание со ссылкой на дипломатические источники. Он работал в министерстве с 1990-х годов и кроме главного офиса в Праге работал также в посольствах Чехии, в частности в одной из африканских стран.

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Служба безопасности и информации Чехии (BIS) сообщила премьер-министру и министру иностранных дел о деле в первом полугодии этого года.

По данным газеты, BIS обнаружила, что Служба внешней разведки РФ располагала источником конфиденциальной информации в чешском министерстве иностранных дел еще несколько лет назад. Его идентифицировали и наблюдали. "Российская разведка воспользовалась его слабостью к женщинам и деньгам", - цитирует газета один из своих дипломатических источников.

Глава МИД Чехии Ян Липавский подтвердил разоблачение "крота" в министерстве и рассказал, что тот больше не работает в ведомстве.

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Непонятно, попадет ли мужчина в тюрьму за сотрудничество с иностранным государством. По правилам Чехии, если доказательства собирает только BIS, а не полиция, они не могут быть использованы в суде.

Напомним, президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу пришлось отрицать сообщение о том, что он-де был кремлевским агентом и главным контактом высланного за подозрение в шпионаже российского дипломата после публикации расследования.