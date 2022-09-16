Українка вивозила за кордон коштів і майна на 50 млн, а податки не сплатила - БЕБ

Українка під час війни вивозила з країни майно і кошти на суму понад 50 мільйонів гривень, попередньо не сплативши із них податку майже 10 мільйонів гривень.

Джерело: повідомлення Бюро економічної безпеки

Дослівно: "Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час війни перемістила через митний кордон України, дорогоцінне майно, грошові кошти в іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно понад 50 млн грн. Зазначені кошти та цінності були належним чином задекларовані. Водночас, їхнє походження викликало сумніви.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами".

Деталі: В БЕБ заявляють, що унаслідок таких дій до держбюджету не надійшло майже 10 млн грн. податку з доходів фізичних осіб. Українка начебто мала на меті легалізувати ці кошти в країнах ЄС.

Слідство триває за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів).