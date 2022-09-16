Украинка вывозила за границу средства и имущества на 50 млн, а налоги не заплатила - БЕБ

Украинка во время войны вывозила из страны имущество и средства на сумму более 50 миллионов гривен, предварительно не уплатив с них налог почти 10 миллионов гривен.

Источник: сообщение Бюро экономической безопасности

Дословно: "Сотрудники БЭБ разоблачили гражданку Украины, которая во время войны переместила через таможенную границу Украины, драгоценное имущество, денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно более 50 млн. грн. Указанные средства и ценности должным образом были задекларированы. В то же время их происхождение вызывало сомнения.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами".

Детали: В БЭБ заявляют, что в результате таких действий в госбюджет не поступило почти 10 млн. грн. налога с доходов физических лиц. Украинка якобы имела целью легализовать эти средства в странах ЕС.

Следствие продолжается по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).