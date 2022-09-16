У Луганську вибухом ліквідовано "генпрокурора" і його "заступницю" – росЗМІ
В окупованому Луганську стався вибух в кабінеті так званого генерального прокуратура терористичної "ЛНР" Сергія Горенко, він і його заступниця загинули.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", "Интерфакс"
Дослівно: "За попередніми даними, генпрокурор ЛНР Сергій Горенко помер від отриманих поранень унаслідок вибуху в його кабінеті".
Деталі: Разом із Гонерком загинула також і його "заступниця" Катерина Стегленко.
Інформацію про смерть Горенка російському ЗМІ повідомили джерела. Наразі ЗМІ не має підтвердження інформації від так званої "влади ЛНР".
Раніше повідомлялося про "бавовну" у приміщенні так званої генпрокуратури. Спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху є поранені.
Джерела пропагандистів підтверджували, що поранення отримав і сам так званий "генпрокурор" Сергій Горенко, але не уточнювали інформації щодо його стану. Водночас, деякі Telegram одразу писали про його смерть.
Відзначається, що у приміщенні біля кабінету Горенка спрацював саморобний вибуховий пристрій. Окупанти і бойовики називають це "терактом".
Наразі невідомо про яку кількість жертв у результаті вибуху йдеться.