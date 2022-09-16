У Луганську вибухом ліквідовано "генпрокурора" і його "заступницю" – росЗМІ

В окупованому Луганську стався вибух в кабінеті так званого генерального прокуратура терористичної "ЛНР" Сергія Горенко, він і його заступниця загинули.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", "Интерфакс"

Дослівно: "За попередніми даними, генпрокурор ЛНР Сергій Горенко помер від отриманих поранень унаслідок вибуху в його кабінеті".

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Деталі: Разом із Гонерком загинула також і його "заступниця" Катерина Стегленко.

Інформацію про смерть Горенка російському ЗМІ повідомили джерела. Наразі ЗМІ не має підтвердження інформації від так званої "влади ЛНР".

терорист Сергій Горенко фото wikipedia

Раніше повідомлялося про "бавовну" у приміщенні так званої генпрокуратури. Спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху є поранені.

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Джерела пропагандистів підтверджували, що поранення отримав і сам так званий "генпрокурор" Сергій Горенко, але не уточнювали інформації щодо його стану. Водночас, деякі Telegram одразу писали про його смерть.

Відзначається, що у приміщенні біля кабінету Горенка спрацював саморобний вибуховий пристрій. Окупанти і бойовики називають це "терактом".

Наразі невідомо про яку кількість жертв у результаті вибуху йдеться.