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В Луганске взрывом ликвидирован "генпрокурор" и его "заместительница" – росСМИ

Алена МазуренкоПятница, 16 сентября 2022, 13:20
В Луганске взрывом ликвидирован генпрокурор и его заместительница – росСМИ
скриншот

В оккупированном Луганске произошел взрыв в кабинете так называемого генерального прокуратура террористической "ЛНР" Сергея Горенко, он и его заместитель погибли.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", "Интерфакс"

Дословно: "По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко умер от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете".

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Детали: Вместе с Гонерко погибла также и его "заместительница" Екатерина Стегленко.

Информацию о смерти Горенко российскому СМИ сообщили источники. В настоящее время у СМИ нет подтверждения информации от так называемой "власти ЛНР".

 
боевик Сергей Горенко
фото wikipedia

Ранее сообщалось о "хлопке" в помещении так называемой генпрокуратуры. Сначала сообщалось, что в результате взрыва есть раненные.

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Источники пропагандистов подтверждали, что ранения получил и сам так называемый "генпрокурор" Сергей Горенко, но не уточняли информацию о его состоянии. В то же время, некоторые Telegram сразу писали о его смерти.

Отмечается, что в помещении возле его кабинета сработало самодельное взрывное устройство. Оккупанты и боевики называют это "терактом".

Пока неизвестно о каком количестве жертв в результате взрыва идет речь.

Темы: Луганскоккупациявзрыввойна
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