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Швейцарія зупинила спрощену видачу віз для росіян

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 12:57

Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 16 вересня повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. 

Про це повідомила пресслужба уряду у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Відтепер щодо громадян Росії застосовуватиметься звичайна візова процедура. 

Таким чином уряд Швейцарії ухвалив те саме рішення, що і Європейський Союз, тим самим сприяючи єдиній загальноєвропейській візовій політиці, додали у пресслужбі.

Ще навесні Швейцарія скасувала спрощену видачу віз для певних груп людей, наприклад, для російських бізнесменів та російських дипломатів. Тут уряд також наслідував рішення ЄС.

"В інтересах Швейцарії підтримувати спільну та гармонізовану європейську візову політику", - заявили в уряді. Якби Швейцарія не приєдналась до рішення ЄС, це могло б призвести до значного збільшення звернень за візами від громадян Росії в швейцарські представництва, пояснили в уряді.

Швейцарія та Росія підписали угоду про спрощення видачі віз громадянам у 2009. Завдяки цій угоді процедура отримання візи для певних груп людей та цілей поїздки була спрощена, а візові збори було знижено або скасовано. Тепер федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди.

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З 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Раніше "Європейська правда" детально пояснювала, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

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Теми: ШвейцаріяРосіявізитуризм
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