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Швейцария остановила упрощенную выдачу виз для россиян

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 12:57

Федеральный совет Швейцарии на своем заседании 16 сентября полностью остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу, пишет "Европейская правда".

Теперь в отношении граждан России будет применяться обычная визовая процедура.

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Таким образом, правительство Швейцарии приняло то же решение, что и Европейский Союз, тем самым способствуя единой общеевропейской визовой политике, добавили в пресс-службе.

Еще весной Швейцария отменила упрощенную выдачу виз для определенных групп людей, например, для российских бизнесменов и российских дипломатов. Здесь правительство также следовало решению ЕС.

"В интересах Швейцарии поддерживать общую и гармонизированную европейскую визовую политику", – заявили в правительстве. Если бы Швейцария не присоединилась к решению ЕС, это могло бы привести к значительному увеличению обращений за визами граждан России в швейцарские представительства, пояснили в правительстве.

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Швейцария и Россия подписали соглашение об упрощении выдачи виз гражданам в 2009 году. Благодаря этому соглашению процедура получения визы для определенных групп людей и целей поездки была упрощена, а визовые сборы были снижены или отменены. Теперь федеральный совет решил полностью остановить действие соглашения.

С 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дороже.

Ранее "Европейская правда" подробно объясняла, что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.

Темы: ШвейцарияРосcиявизытуризм
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