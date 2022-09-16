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В Естонії позбавили постійного дозволу на проживання росіянина, який ображав українок на пляжі

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 12:45

Росіянина, який на пляжі Пірита в Таллінні ображав біженок, які говорили українською мовою, позбавили постійної посвідки на проживання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Керівник служби міграційного нагляду Департаменту поліції та прикордонної охорони Райніс Сінікас повідомив, що довгостроковий дозвіл на проживання чоловіка, який народився в Естонії та має російське громадянство, був анульований.

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"Минулого тижня ініціатор конфлікту, що стався на пляжі Пірита влітку цього року отримав повідомлення про те, що на підставі § 241'2 Закону про іноземців його позбавляють довгострокової посвідки на проживання. Він має право оскаржити це рішення протягом 10 днів", – сказав Сінікас.

Як додає поліція, законом передбачено, що після набрання чинності рішенням на підставі цієї статті Закону про іноземців (іноземець є небезпекою для громадського порядку або державної безпеки - ред.) людина зобов'язана подати заяву на отримання тимчасової посвідки на проживання, щоб мати право залишатися біля Естонії.

"Якщо протягом наступних п'яти років за ним не буде помічено жодних правопорушень, він зможе подати заяву на постійний дозвіл на проживання, як це передбачено стандартною процедурою", - уточнив Сінікас.

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"Агресія в будь-якому вигляді неприпустима. Всі люди, які живуть в Естонії, повинні почуватися безпечно і захищено в громадських місцях. І в той же час усі люди, які живуть в Естонії, повинні дотримуватися законів і поводитися ввічливо і коректно по відношенню до всіх" , - підсумував він.

Конфлікт між місцевим росіянином та українськими дівчатами стався у липні. На відео, виставленому в мережу однією з потерпілих, видно, як чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ображає дівчат, висловлюючись нецензурно. За словами дівчат, суть конфлікту полягала в тому, що чоловік вимагав від них говорити "нормально", тобто російською мовою. Раніше сам чоловік пояснив свої грубі слова тим, що жінки його спровокували.

Нагадаємо, в Естонії поліція затримала російськомовного чоловіка, який у TikTok висловлював сподівання на російську окупацію балтійської країни. 

Теми: ЕстоніяРосіяУкраїна
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