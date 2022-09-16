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В Эстонии лишили постоянного вида на жительство россиянина, оскорблявшего украинок на пляже

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 12:45

Россиянина, который на пляже Пирита в Таллине оскорблял говорящих на украинском языке беженок, лишили постоянного вида на жительство.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Руководитель службы миграционного надзора Департамента полиции и пограничной охраны Райнис Синикас сообщил, что долгосрочное разрешение на проживание мужчины, родившегося в Эстонии и имеющего российское гражданство, было аннулировано.

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"На прошлой неделе инициатор конфликта, произошедшего на пляже Пирита летом этого года получил сообщение о том, что на основании § 241'2 Закона об иностранцах его лишают долгосрочного вида на жительство. Он имеет право обжаловать это решение в течение 10 дней", – сказал Синикас.

Как добавляет полиция, законом предусмотрено, что после вступления в силу решения на основании данной статьи Закона об иностранцах (иностранец является опасностью для общественного порядка или государственной безопасности. - Ред.) человек обязан подать заявление на получение временного вида на жительство, чтобы иметь право оставаться возле Эстонии.

"Если в течение следующих пяти лет за ним не будут замечены никакие правонарушения, он сможет подать заявление на постоянное разрешение на проживание, как это предусмотрено стандартной процедурой", - уточнил Синикас.

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"Агрессия в любом виде недопустима. Все люди, живущие в Эстонии, должны чувствовать себя безопасно и защищенно в общественных местах. И в то же время все люди, живущие в Эстонии, должны соблюдать законы и вести себя вежливо и корректно по отношению ко всем другим", - подытожил он.

Конфликт между местным россиянином и украинскими девушками произошел в июле. На видео, выложенном в сеть одной из потерпевших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь нецензурно. По словам девушек, суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить "нормально", то есть на русском языке. Ранее сам мужчина объяснил свои грубые слова тем, что женщины его спровоцировали.

Напомним, в Эстонии полиция задержала русскоговорящего мужчину, который в TikTok выражал надежду на оккупацию балтийской страны Россией.

Темы: ЭстонияРосcияУкраина
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