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Генсек НАТО: ЗСУ показали себе дуже ефективними, але це ще не початок кінця війни

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 13:54

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не розраховувати на швидке припинення війни у світлі останніх успіхів Збройних сил України.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі BBC Radio 4.

"Це було дуже ефективно і завдало сильного удару російським спробам окупувати і контролювати території України. Дуже надихає бачити, що Збройні сили здатні повертати території і завдавати ударів по російських тилах" - зазначив Столтенберг.

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"В той же час ми повинні розуміти, що це не початок кінця війни. Потрібно готуватися до тривалого протистояння. Росія все ще окупує 20% території України і має значні військові потужності, які можуть бути використані проти України" - додав він, зазначивши, що Захід повинен продовжувати надвати Україні підтримку.

BBC процитувала заяви колишнього заступника генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, яка висловила стурбованість тим, що Владімір Путін може застосувати зброю масового знищення.

На запитання, чи зросли шанси на те, що Путін застосує зброю масового знищення після успіхів ЗСУ, Столтенберг сказав: "У перші тижні цього конфлікту ми бачили загрозливу ядерну риторику з боку Путіна. НАТО готовий до будь-яких обставин. Ми насторожі, ми надіслали чітке повідомлення Росії, що будь-яке застосування ядерної зброї повністю змінить цей конфлікт і матиме неймовірні наслідки для Росії. Ядерну війну не можна вести, і в ній неможливо виграти. Росія повинна це усвідомити".

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія залучила до війни в Україні 80% своїх сухопутних військ.

Теми: НАТОУкраїнавійнаЗбройні сили
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