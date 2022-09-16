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Генсек НАТО: ВСУ показали себя очень эффективными, но это еще не начало конца войны

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 13:54

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не рассчитывать на скорейшее прекращение войны в свете последних успехов Вооруженных сил Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире BBC Radio 4.

"Это было очень эффективно и нанесло сильный удар российским попыткам оккупировать и контролировать территории Украины. Очень вдохновляет видеть, что Вооруженные силы способны возвращать территории и наносить удары по российским тылам" - отметил Столтенберг.

"В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны. Нужно готовиться к длительному противостоянию. Россия все еще оккупирует 20% территории Украины и имеет значительные военные мощности, которые могут быть использованы против Украины", - сказал он. Запад должен продолжать оказывать Украине поддержку.

BBC процитировала заявления бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, выразив обеспокоенность тем, что Владимир Путин может применить оружие массового уничтожения.

На вопрос, выросли ли шансы на то, что Путин применит оружие массового поражения после успехов ВСУ, Столтенберг сказал: "В первые недели этого конфликта мы видели угрожающую ядерную риторику со стороны Путина. НАТО готов к любым обстоятельствам. Мы настороже, мы послали четкое сообщение России о том, что любое применение ядерного оружия полностью изменит этот конфликт и будет иметь невероятные последствия для России. Ядерную войну нельзя вести, и в ней невозможно выиграть. Россия должна это осознать".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия привлекла к войне в Украине 80% своих сухопутных войск.

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Темы: НАТОУкраинавойнаВооруженные силы
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