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Зеленський скасував декілька указів про співпрацю з Росією

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 14:14
Зеленський скасував декілька указів про співпрацю з Росією
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський скасував дію деяких документів, які стосуються економічного співробітництва України з РФ.

Джерело: укази президента

Дослівно: "Визнати такими, що втратили чинність:

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Указ президента від 25 березня 1994 року № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації";

Указ президента від 3 червня 1994 року № 271/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова";

Указ президента від 9 червня 1994 року № 287/94 "Про поширення дії Указу Президента України № 112 від 25 березня 1994 року "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" на Запорізьку обласну державну адміністрацію";

ВІДЕО ДНЯ

Указ президента від 2 липня 1996 року № 495/96 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації".

Теми: ЗеленськийуказивійнаРосія
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