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Зеленский отменил несколько указов о сотрудничестве с Россией

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 14:14
Зеленский отменил несколько указов о сотрудничестве с Россией
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский отменил действие некоторых документов, касающихся экономического сотрудничества Украины с РФ.

Источник: указы президента

Дословно: "Признать утратившими силу:

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Указ президента от 25 марта 1994 г. № 112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации";

Указ президента от 3 июня 1994 г. № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями Республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова";

Указ президента от 9 июня 1994 г. № 287/94 "О распространении действия Указа Президента Украины № 112 от 25 марта 1994 г. "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации" на Запорожскую областную государственную администрацию";

ВИДЕО ДНЯ

Указ президента от 2 июля 1996 г. № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными приграничными административно-территориальными единицами Российской Федерации".

Темы: ЗеленскийуказывойнаРосcия
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