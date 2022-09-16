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Російський агент намагався влаштуватися до полку "Азов", але не вийшло

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 вересня 2022, 14:54
фото: СБУ

Служба безпеки повідомляє, що затримала російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов".

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "За даними слідства, затриманим виявився мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації "ДНР".

Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих "1-го та 2-го армійських корпусів". Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення "республіканської гвардії ДНР".

Деталі: До 2018 року окупант брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході України.

Згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до РФ. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності.

 

Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення.

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Повідомляється, що в разі проникнення до лав ЗСУ він міг передавати своїм російським "кураторам" дані про місця дислокації та переміщення наших військ, а також кількість їх особового складу і техніки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали агента на спробі проходження відбору до "Азову".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

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Теми: Азов СБУтероризмРосія
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