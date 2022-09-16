Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский агент пытался устроиться в полк "Азов", но не получилось

Алена МазуренкоПятница, 16 сентября 2022, 14:54
Российский агент пытался устроиться в полк Азов, но не получилось
фото: СБУ

Служба безопасности сообщает, что задержала российского агента, пытавшегося устроиться в боевое спецподразделение полка "Азов".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, задержанным оказался житель Донбасса, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации "ДНР".

Реклама:

Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов". В частности, проходил службу в отряде специального назначения "республиканской гвардии ДНР".

Детали: До 2018 года оккупант активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины.

Впоследствии боевик оставил своих предводителей и уехал в Россию. Там он был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

ВИДЕО ДНЯ
 

Чтобы выполнить задание, злоумышленник был перекинут с территории РФ в Украину до начала полномасштабного вторжения.

Сообщается, что в случае проникновения в ряды ВСУ он мог передавать своим российским "кураторам" данные о местах дислокации и перемещении наших войск, а также количество их личного состава и техники.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали агента на попытке прохождения отбора в "Азов".

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Темы: АзовСБУтерроризмРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: