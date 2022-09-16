Российский агент пытался устроиться в полк "Азов", но не получилось

Служба безопасности сообщает, что задержала российского агента, пытавшегося устроиться в боевое спецподразделение полка "Азов".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, задержанным оказался житель Донбасса, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации "ДНР".

Там он входил в состав подконтрольных РФ так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов". В частности, проходил службу в отряде специального назначения "республиканской гвардии ДНР".

Детали: До 2018 года оккупант активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке Украины.

Впоследствии боевик оставил своих предводителей и уехал в Россию. Там он был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Чтобы выполнить задание, злоумышленник был перекинут с территории РФ в Украину до начала полномасштабного вторжения.

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Сообщается, что в случае проникновения в ряды ВСУ он мог передавать своим российским "кураторам" данные о местах дислокации и перемещении наших войск, а также количество их личного состава и техники.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали агента на попытке прохождения отбора в "Азов".

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.