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Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 вересня 2022, 15:17
ФОТО TWITTER ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент Володимир Зеленський 16 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У засіданні ставки взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник ОП Андрій Єрмак.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач ОК "Захід" Сергій Літвінов, командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук, секретар РНБО Олексій Данілов.

Повідомляється, що учасники засідання розглянули подальші кроки з деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення.

Крім того, був проаналізований стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів, актуалізували перелік озброєння, необхідного для продовження звільнення українських земель.

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Теми: ЗеленськийГенштаб
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