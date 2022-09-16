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Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего

Алена МазуренкоПятница, 16 сентября 2022, 15:17
Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего
ФОТО TWITTER ЗЕЛЕНСКОГО

Президент Владимир Зеленский 16 сентября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: В заседании ставки приняли участие: министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, в. о. главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель ОП Андрей Ермак.

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В режиме видеосвязи к встрече присоединились: командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сообщается, что участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения.

Кроме того, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений, актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения освобождения украинских земель.

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Темы: ЗеленскийГенштаб
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