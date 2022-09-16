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Міністр оборони Німеччини: військові резерви РФ можуть бути меншими, ніж вважалося

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 17:53

Росія зазнала значних втрат у військах і техніці в Україні, і наслідки останнього контрнаступу ЗСУ можуть продемонструвати, що військові резерви Москви менші, ніж вважалося.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Reuters заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

"Російська армія наразі зазнала значних втрат - як у живій силі, так і в техніці", - заявила міністерка.

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"Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби... не відповідає дійсності", – додала вона, зазначивши, що Росії потрібно відремонтувати багато техніки та важко набирати достатню кількість нового персоналу.

"Буде дуже цікаво побачити, наскільки великі залишилися резерви російських військових насправді. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, ймовірно, думали спочатку", — сказала Ламбрехт.

Тим не менш, за її словами, не варто обманюватися: Росія далека від поразки і все ще має різні військові варіанти.

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Водночас Ламбрехт високо оцінила сміливість росіян, які публічно критикували Путіна, хоча вона не очікує, що таке інакомислення буде достатнім, щоб спричинити падіння Путіна в короткостроковій перспективі.

Ламбрехт заявила також, що Берлін готовий довгостроково підтримувати Київ.

Україна місяцями наполягає на тому, щоб Німеччина поставила Києву більше важкого озброєння, а також почала постачати сучасні західні танки - цю вимогу канцлер Олаф Шольц неодноразово відхиляв.

У четвер Ламбрехт пообіцяла поставити Києву додаткові реактивні системи залпового вогню, ракети та бронетранспортери, але не танки.

Теми: РосіяУкраїнавійнаНімеччина
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