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Министр обороны Германии: военные резервы РФ могут быть меньше, чем считалось

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 17:53

Россия понесла значительные потери в войсках и технике в Украине, и последствия последнего контрнаступления ВСУ могут продемонстрировать, что военные резервы Москвы меньше, чем считалось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Reuters заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

"Российская армия понесла значительные потери - как в живой силе, так и в технике", - заявила глава Минобороны.

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"Представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами... не соответствует действительности", – добавила она, отметив, что России нужно отремонтировать много единиц техники и сложно набирать достаточное количество нового персонала.

"Будет очень интересно увидеть, насколько велики остались резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", - сказала Ламбрехт.

Тем не менее, по ее словам, не стоит обманываться: Россия далека от поражения и все еще имеет разные военные варианты.

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В то же время Ламбрехт высоко оценила смелость россиян, публично критиковавших Путина, хотя она не ожидает, что такое инакомыслие будет достаточным, чтобы повлечь за собой падение Путина в краткосрочной перспективе.

Ламбрехт заявила также, что Берлин готов к долговременной поддержке Киева.

Украина месяцами настаивает на том, чтобы Германия поставила Киеву больше тяжелого вооружения, а также начала поставлять современные западные танки – это требование канцлер Олаф Шольц неоднократно отклонял.

В четверг Ламбрехт пообещала поставить Киеву дополнительные реактивные системы залпового огня, ракеты и бронетранспортеры, но не танки.

Темы: РосcияУкраинавойнаГермания
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