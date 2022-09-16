ЗСУ вдарили по 4 районах зосередження окупантів і опорному пункту – зведення Генштабу

У п’ятницю авіація Сил оборони уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника і 1 опорний пункт, також внаслідок вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.

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Протягом поточної доби авіація Сил оборони уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника і 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

За поточну добу ворог завдав 4 ракетні, 5 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

Противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;

напрямку, зокрема і з території російської федерації, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін; на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;

напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка; на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;

напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;

напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ; на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.

напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.

та напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка.

Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах – особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони, ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів. Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або через поранення, або загибель.