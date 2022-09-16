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ВСУ ударили по 4 районам сосредоточения оккупантов и опорному пункту – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 18:53
фото Генштаба ВСУ

В пятницу авиация Сил обороны поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 1 опорный пункт, а также в результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им урон, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка.

В течение текущих суток авиация Сил обороны поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 1 опорный пункт. Утраты врага уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БпЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали 2 района сосредоточения живой силы и боевой техники российских кафиров. Утраты неприятеля уточняются.

За текущие сутки враг нанес 4 ракетных, 5 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

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От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закитное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Большое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

Противник совершил обстрелы из вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, - в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зыбино, Волчанск, Стрилеча, Двуречная, Купянск и Пристин;
  • на Славянском направлении – в районе населенного пункта Гороховатка;
  • на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздолевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;
  • на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.
  • На Новопавловском и Запорожском направлении враг активных действий не проводил. Продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии оккупантов пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.
  • На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухий Ставок, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововознисенское и Осокоровка.

Российские оккупационные войска продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Хомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах – личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей.

Противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобужском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны, враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов. Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующих в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо ранением, либо гибелью.

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Темы: Генштабвойна
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