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Посол РФ у Швеції: Якби ми оголосили війну, то швидко б захопили Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 19:43
ВІКТОР ТАТАРИНЦЕВ, ФОТО AFTONBLADET

Посол Росії у Швеції Віктор Татарінцев вважає, що якби російське керівництво оголосило Україні війну, то домоглося б перемоги за лічені дні.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Татарінцев сказав в інтерв’ю шведській газеті Expressen.

"З російського боку це – спеціальна військова операція. Це не війна. Якщо Росія почне справжню війну, кінець Україні настане дуже швидко", – вважає російський посол.

Також, на його думку, Росія – "це не країна, а континент", тому ізолювати її від світу "неможливо", а у конфлікті з Україною "ми перемагаємо".

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Татарінцев недипломатично заявив про відсутність в РФ страху перед потенційними санкціями Заходу: "Вибачте за мову, але ми срали на всі їхні санкції".

Як нагадує Expressen, після 24 лютого російський посол у Швеції взагалі не коментував повномасштабну війну Росії в Україні, де він виріс. Його батьки (мати – українка, а батько – росіянин) поховані в нині окупованому Херсоні.

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Теми: РосіяШвеціявійна
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