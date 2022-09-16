Посол РФ у Швеції: Якби ми оголосили війну, то швидко б захопили Україну

Посол Росії у Швеції Віктор Татарінцев вважає, що якби російське керівництво оголосило Україні війну, то домоглося б перемоги за лічені дні.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Татарінцев сказав в інтерв’ю шведській газеті Expressen.

"З російського боку це – спеціальна військова операція. Це не війна. Якщо Росія почне справжню війну, кінець Україні настане дуже швидко", – вважає російський посол.

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Також, на його думку, Росія – "це не країна, а континент", тому ізолювати її від світу "неможливо", а у конфлікті з Україною "ми перемагаємо".

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Татарінцев недипломатично заявив про відсутність в РФ страху перед потенційними санкціями Заходу: "Вибачте за мову, але ми срали на всі їхні санкції".

Як нагадує Expressen, після 24 лютого російський посол у Швеції взагалі не коментував повномасштабну війну Росії в Україні, де він виріс. Його батьки (мати – українка, а батько – росіянин) поховані в нині окупованому Херсоні.

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