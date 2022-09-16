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Посол РФ в Швеции: Если бы мы объявили войну, быстро бы захватили Украину

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 19:43
ВИКТОР ТАТАРИНЦЕВ, ФОТО AFTONBLADET

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев считает, что если бы российское руководство объявило Украине войну, то добилось бы победы за считанные дни.

Как сообщает "Европейская правда", такое Татаринцев сказал в интервью шведской газете Expressen.

"С российской стороны это специальная военная операция. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, конец Украине наступит очень быстро", - считает российский посол.

Также, по его мнению, Россия – "это не страна, а континент", поэтому изолировать ее от мира невозможно, а в конфликте с Украиной "мы побеждаем".

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину Татаринцев недипломатично заявил об отсутствии в РФ страха перед потенциальными санкциями Запада: "Простите язык, но мы срали на все их санкции".

Как напоминает Expressen, после 24 февраля российский посол в Швеции вообще не комментировал полномасштабную войну России на Украине, где он вырос. Его родители (мать – украинка, а отец – россиянин) похоронены в ныне оккупированном Херсоне.

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Темы: РосcияШвециявойна
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