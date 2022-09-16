Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Куп’янську окупанти влаштували "в’язницю": була переповнена втричі - СБУ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 19:54
У Куп’янську окупанти влаштували в’язницю: була переповнена втричі - СБУ
Незаконна "в'язниця" у Куп'янську, скріншот відео

У звільненому Куп’янську Харківської області виявили незаконну "в’язницю" окупантів, де утримувалося одночасно 400 людей, коли камери були розраховані на 140.

Джерело: СБУ

Деталі: Незаконна "в'язниця" була облаштована у райвідділку поліції Куп'янська, де під час російського вторгнення був розташований "керівний центр" окупаційної адміністрації.

Реклама:

Встановлено, що в цих приміщеннях росіяни утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.

СБУ зазначає, що "тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи.

ВІДЕО ДНЯ

За міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання, нагадали в спецслужбі.

Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Теми: Харківська областьокупаціядеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: