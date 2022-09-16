У Куп’янську окупанти влаштували "в’язницю": була переповнена втричі - СБУ

У звільненому Куп’янську Харківської області виявили незаконну "в’язницю" окупантів, де утримувалося одночасно 400 людей, коли камери були розраховані на 140.

Джерело: СБУ

Деталі: Незаконна "в'язниця" була облаштована у райвідділку поліції Куп'янська, де під час російського вторгнення був розташований "керівний центр" окупаційної адміністрації.

Встановлено, що в цих приміщеннях росіяни утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати.

СБУ зазначає, що "тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи.

За міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання, нагадали в спецслужбі.

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Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).