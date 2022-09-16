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В Купянске оккупанты устроили "тюрьму": была переполнена втрое - СБУ

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 19:54
Незаконная "тюрьма" в Купянске, скриншот видео

В освобожденном Купянске Харьковской области обнаружили незаконную "тюрьму" оккупантов, где содержалось одновременно 400 человек, когда камеры были рассчитаны на 140.

Источник: СБУ

Детали: Незаконная "тюрьма" была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации.

Установлено, что в этих помещениях россияне удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

СБУ отмечает, что "тюрьма" была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400. Незаконно заключенные граждане вынуждены были спать стоя.

Согласно международным конвенциям, такое поведение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания, напомнили в спецслужбе.

ВИДЕО ДНЯ

Следователи Управления СБУ в Харьковской области документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения, в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

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Темы: Харьковская областьоккупациядеоккупация
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