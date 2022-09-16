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Шольц: Реакція Німеччини на анексію Криму мала бути жорсткішою

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 20:03
Шольц: Реакція Німеччини на анексію Криму мала бути жорсткішою
Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю визнав, що реакція на протиправну анексію Росією Криму у 2014 році мала б бути інакшою.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild, про це Шольц заявив у п’ятницю під час конференції Бундесверу в Берліні

"Я хочу сказати абсолютно однозначно, що, мабуть, принаймні, озираючись назад, було б цілком правильним жорсткіше зреагувати на анексію Криму", – сказав німецький канцлер.

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За його словами, в такому разі  ідея подібного нападу на Україну, можливо, "не заволоділа б так сильно помислами президента Владіміра Путіна".

Міжнародна спільнота запровадила санкції проти Росії після протиправної анексії Криму у 2014 році. При цьому Німеччина не припинила економічні та дипломатичні відносини з Москвою.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц непрямо відповів на запитання, чи може Україна використовувати надану Заходом зброю для деокупації Кримського півострову.

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Теми: ШольцНімеччинаКримРосія
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