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Шольц: Реакция Германии на аннексию Крыма должна была быть жестче

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 20:03
Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу признал, что реакция на противоправную аннексию Россией Крыма в 2014 году должна быть иной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild, об этом Шольц заявил в пятницу во время конференции Бундесвера в Берлине.

"Я хочу сказать совершенно однозначно, что, видимо, по крайней мере, оглядываясь назад, было бы совершенно правильным жёстче среагировать на аннексию Крыма", - сказал немецкий канцлер.

По его словам, в таком случае идея подобного нападения на Украину, возможно, "не завладела бы так сильно помыслами президента Владимира Путина".

Международное сообщество ввело санкции против России после противоправной аннексии Крыма в 2014 году. При этом Германия не прекратила экономических и дипломатических отношений с Москвой.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц косвенно ответил на вопрос, может ли Украина использовать предоставленное Западом оружие для деоккупации Крымского полуострова.

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Темы: ШольцГерманияКрымРосcия
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