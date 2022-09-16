Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 20:06
Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН
Голосування за резолюцію, фото: Pamela Falk/Twitter

Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту Володимиру Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в дистанційному форматі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляється, за резолюцію проголосувала 101 держава-член ООН, проти виступили сім, ще 19 – утримались.

Раніше постійний представник Росії при ООН Васілій Нєбєнзя заявив, що виступає проти дистанційної участі Зеленського в Генасамблеї, назвавши це "порушенням правил".

ВІДЕО ДНЯ

"Зеленський чудово подорожує країною, вчора (у вівторок) відвідував регіони країни, а сюди не може приїхати. Якщо не можете приїхати, то направте свого представника, який виступить на Генасамблеї. Це чергове порушення", – казав Нєбєнзя в середу.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли Росія намагалася перешкодити дистанційній участі Зеленського в органах ООН.

77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася у вівторок. Її головною подією стане тиждень високого рівня (триватиме 20-26 вересня), в якому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключовий меседж, який Україна просуватиме на Генасамблеї ООН.

Теми: ЗеленськийООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: