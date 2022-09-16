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Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 20:06
Голосування за резолюцію, фото: Pamela Falk/Twitter

Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту Володимиру Зеленському взяти участь у тижні високого рівня в дистанційному форматі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляється, за резолюцію проголосувала 101 держава-член ООН, проти виступили сім, ще 19 – утримались.

Раніше постійний представник Росії при ООН Васілій Нєбєнзя заявив, що виступає проти дистанційної участі Зеленського в Генасамблеї, назвавши це "порушенням правил".

"Зеленський чудово подорожує країною, вчора (у вівторок) відвідував регіони країни, а сюди не може приїхати. Якщо не можете приїхати, то направте свого представника, який виступить на Генасамблеї. Це чергове порушення", – казав Нєбєнзя в середу.

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Нагадаємо, це не перший випадок, коли Росія намагалася перешкодити дистанційній участі Зеленського в органах ООН.

77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася у вівторок. Її головною подією стане тиждень високого рівня (триватиме 20-26 вересня), в якому беруть участь найвищі представники держав-членів ООН – президенти, глави урядів і міністри закордонних справ.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключовий меседж, який Україна просуватиме на Генасамблеї ООН.

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Теми: ЗеленськийООН
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