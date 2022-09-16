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Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 20:06
Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН
Голосование за резолюцию, фото: Pamela Falk/Twitter

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию, позволяющую президенту Владимиру Зеленскому принять участие в неделе высокого уровня в дистанционном формате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщается, за резолюцию проголосовало 101 государство-член ООН, против которых выступили семь, еще 19 – воздержались.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что выступает против дистанционного участия Зеленского в Генассамблее, назвав это "нарушением правил".

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"Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера (во вторник) посещал регионы страны, а сюда не может приехать. Если не можете приехать, направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение", – говорил Небензя в среду.

Напомним, это не первый случай, когда Россия пыталась воспрепятствовать дистанционному участию Зеленского в органах ООН.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник. Ее главным событием станет неделя высокого уровня (продолжится 20-26 сентября), в которой принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевой месседж, который Украина будет продвигать на Генассамблее ООН.

Темы: ЗеленскийООН
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