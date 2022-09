Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию, позволяющую президенту Владимиру Зеленскому принять участие в неделе высокого уровня в дистанционном формате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

#BreakingNews UN General Assembly passes Resolution sponsored by Ukraine 🇺🇦 + to allow Pres Zelenskyy to present video address at High Level week #Unga @CBSNews | UN @UKRinUN @SergiyKyslytsya @ZelenskyyUa pic.twitter.com/GzuFiaMv5q