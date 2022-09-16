Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 20:06
Голосование за резолюцию, фото: Pamela Falk/Twitter

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу приняла резолюцию, позволяющую президенту Владимиру Зеленскому принять участие в неделе высокого уровня в дистанционном формате.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщается, за резолюцию проголосовало 101 государство-член ООН, против которых выступили семь, еще 19 – воздержались.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что выступает против дистанционного участия Зеленского в Генассамблее, назвав это "нарушением правил".

"Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера (во вторник) посещал регионы страны, а сюда не может приехать. Если не можете приехать, направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение", – говорил Небензя в среду.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, это не первый случай, когда Россия пыталась воспрепятствовать дистанционному участию Зеленского в органах ООН.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник. Ее главным событием станет неделя высокого уровня (продолжится 20-26 сентября), в которой принимают участие самые высокие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевой месседж, который Украина будет продвигать на Генассамблее ООН.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийООН
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоГермания одобрила продажу Украины 18 САУ RCH-155

фотоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами

картаВоенная база россиян сгорела возле Мелитополя – мэр

Регионы РФ заявляют о "самомобилизации" и новых батальонах для войны в Украине – ISW

ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"

Зеленский не считает, что война приближается к концу

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Зеленский
Зеленский назвал условие: экспорт российского аммиака в обмен на пленных
Не видел, не соглашается: Путин прокомментировал возможную встречу с Зеленским и проект гарантий безопасности
Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего
Последние новости
12:24
фотоГермания одобрила продажу Украины 18 САУ RCH-155
12:20
ВОЗ больше не рекомендует использовать два препарата для лечения COVID-19
12:11
В Бундесвере против дальнейшей помощи Украине – говорят о "каннибализации" ВС Германии
12:04
фотоВ Николаеве задержан агент РФ: снимал позиции ВСУ
11:59
Кремль избежал ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия
11:50
Подготовка к зиме: какие бывают обогреватели и как выбрать нужный
11:34
В НАТО заверили: поддержка Украины не изменится с наступлением зимы
11:18
Во Франции намекнули, что тайно осуществляют подготовку украинских военных
11:12
Кривой Рог: подтопление домов ликвидировали, идет ремонт дамбы – ОП
11:09
Жители деоккупированных территорий смогут получить деньги на руки
Все новости...