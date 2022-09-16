Зеленський назвав умову: експорт російського аміаку в обмін на полонених

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Росія поверне Україні українських військовополонених.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв’ю Reuters.

"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Ось що я запропонував ООН", – сказав глава держави.

Зеленський сказав, що під час контрнаступу українських сил на Харківщині в полон потрапили "сотні російських військових", водночас Росія має більше українських військовополонених, ніж Україна – російських.

Як повідомлялося, ООН запропонувала відновити транзит аміаку, який виробляє російський виробник добрив "Уралхім", трубопроводом до Одеси, де його б купував американський трейдер сировини Trammo.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що ООН справді розпочала переговори про відновлення експорту аміаку через Україну. Він додав, що Київ не погодиться на жодну угоду, яка суперечить його інтересам у сфері безпеки.

Імовірно, про відновлення роботи трубопроводу з Росії в Україну в ООН почали говорити через останні заяви російського керівництва щодо "зернової угоди", дія якої спливає в листопаді.

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Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін минулого тижня пригрозив обмежити експорт зерна через Чорне море та заявив, що більшість зернових, які залишають Україну, живлять ринок ЄС, а не йдуть до країн, що розвиваються.

Британська розвідка пізніше заявила, що твердження Путіна не відповідають дійсності. Згідно з даними ООН, близько 30% зернових було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.