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Зеленский назвал условие: экспорт российского аммиака в обмен на пленных

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 20:38
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Россия вернет Украине украинских военнопленных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью Reuters.

"Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я бы делал это только в обмен на наших пленных. Вот что я предложил ООН", – сказал глава государства.

Зеленский сказал, что во время контрнаступления украинских сил на Харьковщине в плен попали "сотни российских военных", в то же время у России больше украинских военнопленных, чем Украина – российские.

Как сообщалось, ООН предложила возобновить транзит аммиака, который производит российский производитель удобрений "Уралхим", по трубопроводу в Одессу, где его бы покупал американский трейдер сырья Trammo.

Трубопровод, соединяющий Поволжье с Одессой, был закрыт после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласится ни на одно соглашение, противоречащее его интересам в сфере безопасности.

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Вероятно, о возобновлении работы трубопровода из России в Украину в ООН начали говорить из-за последних заявлений российского руководства относительно "зернового соглашения", действие которого истекает в ноябре.

Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе пригрозил ограничить экспорт зерна через Черное море и заявил, что большинство зерновых, покидающих Украину, идут на рынок ЕС, а не в развивающиеся страны.

Британская разведка заявила, что утверждения Путина не соответствуют действительности. Согласно данным ООН, около 30% зерновых было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

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Темы: ЗеленскийРосcияпленные
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