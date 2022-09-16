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"Шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 20:49
Шоковані: ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу відреагував на знайдене в Ізюмі масове поховання, наголосивши, що вище керівництво РФ та причетні до порушення законів ведення війни будуть притягнені до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"ЄС глибоко шокований масовими могилами з понад 440 загиблими, які представники українських органів виявили в Ізюмі… Найрішучіше засуджуємо ці звірства. Російська агресивна війна проти України залишає кривавий слід та руйнування по всій країні", - йдеться у заяві.

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Боррель зауважує, що вже тисячі цивільних були вбиті, багатьох катували, викрадали, знущалися, вдавалися до сексувального насильства та примусового вивезення.

"Ці нелюдські дії російських сил  цілковито нехтують міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями і мають негайно припинитися. Росія, її політичне керівництво та усі, хто причетний до порушень міжнародно права й міжнародного гуманітарного права в Україні, будуть притягнені до відповідальності. ЄС підтримує усі зусилля, спрямовані на це", - наголосив Жозеп Боррель. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що багато з цих вбивств можуть виявитись воєнними злочинами.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що це черговий доказ російської жорстокості, як і необхідності допомагати Україні.

Теми: ЄСІзюм
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