"Шокированы": ЕС отреагировал на массовое захоронение в освобожденном Изюме

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза отреагировал на найденное в Изюме массовое захоронение, отметив, что высшее руководство РФ и причастные к нарушению законов ведения войны будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС глубоко шокирован массовыми могилами с более чем 440 погибшими, которые представители украинских органов обнаружили в Изюме… Самым решительным образом осуждаем эти зверства. Российская агрессивная война против Украины оставляет кровавый след и разрушения по всей стране", - говорится в заявлении.

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Боррель отмечает, что уже тысячи гражданских были убиты, многих пытали, похищали, издевались, прибегали к сексуальному насилию, принудительно и принудительному вывозу.

"Эти бесчеловечные действия российских сил полностью пренебрегают международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями и должны немедленно прекратиться. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности". ЕС поддерживает все усилия, направленные на это", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что многие из этих убийств могут оказаться военными преступлениями.

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что это очередное доказательство российской жестокости, как и необходимости помогать Украине.