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У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає перші батареї NASAMS

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 21:01
У Пентагоні розповіли, коли Україна отримає перші батареї NASAMS
Пентагон, фото Getty Images

Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер у п’ятницю повідомив, що перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS будуть передані Україною протягом наступних двох місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Райдер заявив на брифінгу.

"Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені (в Україну) протягом двох наступних місяців або близько того. Ці оборонні системи ще більше посилять захист України від повітряних загроз", – сказав речник Пентагону.

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Нагадаємо, наприкінці серпня Пентагон офіційно уклав з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні.

Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

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У день незалежності України США оголосили найбільший за увесь час пакет військової допомоги Україні обсягом майже 3 млрд доларів, до якого увійшли, серед іншого, шість зенітно-ракетних систем NASAMS.

Теми: СШАзброявійна
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