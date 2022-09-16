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В Пентагоне рассказали, когда Украина получит первые батареи NASAMS

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 21:01
В Пентагоне рассказали, когда Украина получит первые батареи NASAMS
Пентагон, фото Getty Images

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер в пятницу сообщил, что первые две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS будут переданы Украиной в течение следующих двух месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Райдер заявил на брифинге.

"Два комплекса NASAMS, как ожидается, будут доставлены (в Украину) в течение двух следующих месяцев или около того. Эти оборонные системы еще больше усилят защиту Украины от воздушных угроз", – сказал представитель Пентагона.

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Напомним, в конце августа Пентагон официально заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на 182 млн долларов на закупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине.

Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.

NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

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В день независимости Украины США объявили самый большой за все время пакет военной помощи Украине в объеме почти 3 млрд долларов, в который вошли, среди прочего, шесть зенитно-ракетных систем NASAMS.

Темы: СШАоружиевойна
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