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Із санкційного списку ЄС зникли сестра Усманова, Жириновський і колишня дружина Фрідмана

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 21:47
Із санкційного списку ЄС зникли сестра Усманова, Жириновський і колишня дружина Фрідмана
фото Getty Images

Після затвердження Радою Європейського Союзу рішення про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, з нього зникли кілька людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Так, більше під російські санкції не підпадає Саодат Нарзієва – сестра російського олігарха Алішера Усманова, наближеного до Владіміра Путіна.

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Нарзієву включили до санкційного переліку ЄС у квітні. Приводом для накладання санкцій проти неї стали розслідування журналістів про її зв’язок із Кремлем. Після того Нарзієва разом із Усмановим подали в Суд ЄС із вимогою зняти санкції.

Окрім Нарзієвої, із санкційного списку виключили нині покійного колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жиріновського та колишню дружину російського олігарха Міхаїла Фрідмана Ольґу Айзіман.

Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман з-під дії санкцій Європейського Союзу, не уточнюється. У випадку Жириновського нею стала смерть.

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"Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку", – повідомили The Guardian представники сестри олігарха.

У четвер Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила продовження на шість місяців санкцій проти 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження "у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України".

Попри попередні заяви угорської сторони й джерел ЗМІ, Будапешт вирішив усе ж не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії.

Таким чином, санкції продовжують діяти до 15 березня 2023 року.

Читайте також: Санкції випробовують на стійкість: як олігархи Путіна оскаржують рішення ЄС.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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