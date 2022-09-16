Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Із санкційного списку ЄС зникли сестра Усманова, Жириновський і колишня дружина Фрідмана

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 21:47
фото Getty Images

Після затвердження Радою Європейського Союзу рішення про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, з нього зникли кілька людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Так, більше під російські санкції не підпадає Саодат Нарзієва – сестра російського олігарха Алішера Усманова, наближеного до Владіміра Путіна.

Нарзієву включили до санкційного переліку ЄС у квітні. Приводом для накладання санкцій проти неї стали розслідування журналістів про її зв’язок із Кремлем. Після того Нарзієва разом із Усмановим подали в Суд ЄС із вимогою зняти санкції.

Окрім Нарзієвої, із санкційного списку виключили нині покійного колишнього лідера Ліберально-демократичної партії Росії Владіміра Жиріновського та колишню дружину російського олігарха Міхаїла Фрідмана Ольґу Айзіман.

Що саме стало причиною виключення Нарзієвої та Айзіман з-під дії санкцій Європейського Союзу, не уточнюється. У випадку Жириновського нею стала смерть.

"Ми від самого початку казали, що санкції проти Саодат Нарзієвої були засновані на хибних звинуваченнях, які тепер переконливо і недвозначно спростовані. Вітаємо рішення Ради ЄС виключити пані Нарзієву із санкційного списку", – повідомили The Guardian представники сестри олігарха.

ВІДЕО ДНЯ

У четвер Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила продовження на шість місяців санкцій проти 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження "у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України".

Попри попередні заяви угорської сторони й джерел ЗМІ, Будапешт вирішив усе ж не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії.

Таким чином, санкції продовжують діяти до 15 березня 2023 року.

Читайте також: Санкції випробовують на стійкість: як олігархи Путіна оскаржують рішення ЄС.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСсанкціїРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

фотоОкупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, виникла пожежа

фотоНімеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155

Кремль уникнув відповіді на запитання про можливість застосування ядерної зброї

фотоОкупанти вдарили по Харкову двома ракетами

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

ЄС
"Шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі
Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз"
Європарламент закликав країни ЄС розвивати відносини з Тайванем і засудив військові навчання Китаю
Останні новини
17:35
Король Британії та принц Вільям прийшли до людей у гігантській черзі на прощання з Єлизаветою ІІ
17:25
Єдиний екстрений номер 112 запрацює до кінця року в пілотному форматі – МВС
17:10
Шольц знову пояснив позицію щодо танків для України: не хоче, щоб ФРН "діяла наодинці"
17:09
Зеленський подякував Nike за їхнє рішення піти з російського ринку
16:59
Естонська Нарва, де стояв радянський танк, може допомогти Житомирщині на майже 16 тисяч євро
16:53
фотоMaxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма
16:44
У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"
16:41
H&M йде з Білорусі: магазини відкриють тільки для продажу залишків
16:27
Поблизу Мелітополя пролунали ще 5 вибухів на базі окупантів – мер
16:24
"Це міг бути кожен з нас": українці надягають браслети з прапором у відповідь на фото катувань в Ізюмі
Усі новини...