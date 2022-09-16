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Из санкционного списка ЕС исчезли сестра Усманова, Жириновский и бывшая супруга Фридмана

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 21:47
Из санкционного списка ЕС исчезли сестра Усманова, Жириновский и бывшая супруга Фридмана
фото Getty Images

После утверждения Советом Европейского Союза решения о продлении санкций против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, из него исчезли несколько человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Да, больше под российские санкции не подпадает Саодат Нарзиева – сестра российского олигарха Алишера Усманова, приближенного к Владимиру Путину.

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Нарзиеву включили в санкционный перечень ЕС в апреле. Поводом к наложению санкций против нее стали расследование журналистов о ее связи с Кремлем. После этого Нарзиева вместе с Усмановым подали в Суд ЕС с требованием снять санкции.

Кроме Нарзиевой, из санкционного списка исключили покойного бывшего лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и бывшую жену российского олигарха Михаила Фридмана Ольгу Айзиман.

Что стало причиной исключения Нарзиевой и Айзиман из-под действия санкций Европейского Союза, не уточняется. В случае Жириновского ею стала смерть.

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"Мы с самого начала говорили, что санкции против Саодат Нарзиевой были основаны на ложных обвинениях, которые теперь убедительно и недвусмысленно опровергнуты. Приветствуем решение Совета ЕС исключить госпожу Нарзиеву из санкционного списка", – сообщили The Guardian представители сестры олигарха.

В четверг Совет Европейского Союза официально подтвердил продление на шесть месяцев санкций против 1206 физических и 108 юридических лиц, большинство из которых попали под ограничение "в ответ на неоправданную и непровоцированную военную агрессию России против Украины".

Несмотря на предварительные заявления венгерской стороны и источников СМИ, Будапешт решил все же не блокировать продление санкций Европейского Союза против России.

Таким образом, санкции продолжают действовать до 15 марта 2023 года.

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Темы: ЕСсанкцииРосcия
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