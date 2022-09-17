Ворожі обстріли Сумщини: 20 прильотів і 3 кулеметні черги по громадах

руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

Дві громади у Сумській області зазнали ворожих обстрілів з різного озброєння 16 вересня – 20 прильотів і 3 кулеметні черги.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.

Реклама:

Після 18.30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.