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Ворожі обстріли Сумщини: 20 прильотів і 3 кулеметні черги по громадах

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 00:20
руйнування на Сумщині після обстрілів росіян, ілюстративне фото ОВА

Дві громади у Сумській області зазнали ворожих обстрілів з різного озброєння 16 вересня – 20 прильотів і 3 кулеметні черги.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По Середино-Будській громаді з 15:30 росіяни били з мінометів та ствольної артилерії − 12 прильотів.

Після 18.30 було 3 кулеметні черги з ККВТ, а о 20 годині був артобстріл − 8 прильотів по Хотінській громаді.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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