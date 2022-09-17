Вражеские обстрелы Сумщины: 20 прилетов и 3 пулеметные очереди по общинам
Суббота, 17 сентября 2022, 00:20
Две общины в Сумской области подверглись вражеским обстрелам из разного вооружения 16 сентября – 20 прилетов и 3 пулеметные очереди.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: По Середино-Будской общине с 15:30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии – 12 прилетов.
После 18.30 было 3 пулеметные очереди из КПВТ, а в 20 часов был артобстрел – 8 прилетов по Хотинской общине.
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