Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білорусь знову продовжила військові навчання

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 01:20
Білорусь знову продовжила військові навчання
Фото: Getty Images

Військові навчання у Білорусі знову продовжили як мінімум до 24 вересня.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, який виглядає так:

Реклама:
  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) – до 24 вересня;
  • полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;
  • полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;
  • полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 23 вересня;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 23 вересня;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 23 вересня;
  • полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.

Загальна кількість продовжень цих навчань з 29 квітня склала 21 тиждень.

Теми: Білорусьарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Білорусь
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: