Білорусь знову продовжила військові навчання
Субота, 17 вересня 2022, 01:20
Військові навчання у Білорусі знову продовжили як мінімум до 24 вересня.
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Деталі: За даними групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, який виглядає так:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) – до 24 вересня;
- полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;
- полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;
- полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 23 вересня;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 23 вересня;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 23 вересня;
- полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.
Загальна кількість продовжень цих навчань з 29 квітня склала 21 тиждень.
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