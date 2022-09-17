Білорусь знову продовжила військові навчання

Військові навчання у Білорусі знову продовжили як мінімум до 24 вересня.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, який виглядає так:

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227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) – до 24 вересня;

полігон "Гозький" 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;

полігон "Брестський" 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;

полігон "Осиповичський" 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 23 вересня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 23 вересня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 23 вересня;

полігон "Лепельський" 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.

Загальна кількість продовжень цих навчань з 29 квітня склала 21 тиждень.