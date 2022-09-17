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Беларусь снова продолжила военные учения

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 01:20
Фото: Getty Images

Военные учения в Беларуси снова продлили как минимум до 24 сентября.

Источник: мониторинговая группа "Белорусский Гаюн"

Детали: По данным группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, который выглядит так:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 24 сентября;
  • полигон "Гожский" 6 ОМБР (Гродненский район) – до 23 сентября;
  • полигон "Брестский" 38 ОДШБР (Брестский район) – до 24 сентября;
  • полигон "Осиповичский" 51 АБР (Осиповичский район) – до 23 сентября;
  • 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) – до 23 сентября;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) – до 23 сентября;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) – до 23 сентября;
  • полигон "Лепельский" 19 ОМБР (Лепельский район) – до 24 сентября.

Общее количество продолжений этих учений с 29 апреля составило 21 неделю.

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Темы: Беларусьармиявойна
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