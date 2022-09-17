Беларусь снова продолжила военные учения
Суббота, 17 сентября 2022, 01:20
Военные учения в Беларуси снова продлили как минимум до 24 сентября.
Источник: мониторинговая группа "Белорусский Гаюн"
Детали: По данным группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, который выглядит так:
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- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) – до 24 сентября;
- полигон "Гожский" 6 ОМБР (Гродненский район) – до 23 сентября;
- полигон "Брестский" 38 ОДШБР (Брестский район) – до 24 сентября;
- полигон "Осиповичский" 51 АБР (Осиповичский район) – до 23 сентября;
- 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) – до 23 сентября;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) – до 23 сентября;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) – до 23 сентября;
- полигон "Лепельский" 19 ОМБР (Лепельский район) – до 24 сентября.
Общее количество продолжений этих учений с 29 апреля составило 21 неделю.