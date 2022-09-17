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Білий дім: Росія не відповіла на пропозицію США про обмін полоненими

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 03:30
Джон Кірбі, фото: Getty Images

У Білому домі заявили, що Штати виступають за звільнення своїх громадян, незаконно ув’язнених в Росії, проте РФ не відповіла на пропозицію щодо їх обміну.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми виступили із серйозною пропозицією, щоби повернути Бритні Грайнер і Пола Віллана додому, однак росіяни не відповіли на нашу пропозицію".

Деталі: За його словами, це не означає, що на цьому всі спроби американської сторони вичерпалися. Кірбі підкреслив, що переговори продовжуються, й, крім того, адміністрація спілкується з членами родин Пола й Бритні та інформує їх про розвиток ситуації.

Нагадаємо: Пол Віллан, який є громадянином США (а також Великої Британії, Канади та Ірландії), був затриманий за звинуваченнями у шпигунстві 28 грудня 2018 року. Через півтора роки суд Москви засудив його до 16 років тюремного ув'язнення.

Бритні Грайнер виступала за Єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК. У складі американської національної збірної США вона двічі вигравала Олімпійські ігри.

Американку було затримано в аеропорту Шереметьєво в лютому 2022 року. У її багажі, як стверджується, було виявлено гашишне масло для вейпу.

ВІДЕО ДНЯ

Адміністрація США називає ув’язнення американських громадян незаконними і намагається повернути їх додому.

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Теми: СШАРосія
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