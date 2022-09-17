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Белый дом: Россия не ответила на предложение США об обмене пленными

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 03:30
Белый дом: Россия не ответила на предложение США об обмене пленными
Джон Кирби, фото: Getty Images

В Белом доме заявили, что Штаты выступают за освобождение своих граждан, незаконно заключенных в России, однако РФ не ответила на предложение об их обмене.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы выступили с серьезным предложением, чтобы вернуть Бритни Грайнер и Пола Виллана домой, однако россияне не ответили на наше предложение".

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Детали: По его словам, это не значит, что на этом все попытки американской стороны закончились. Кирби подчеркнул, что переговоры продолжаются и, кроме того, администрация общается с членами семей Пола и Бритни и информирует их о развитии ситуации.

Напомним: Пол Виллан, являющийся гражданином США (а также Великобритании, Канады и Ирландии), был задержан по обвинениям в шпионаже 28 декабря 2018 года. Через полтора года суд Москвы приговорил его к 16 годам тюремного заключения.

Бритни Грайнер выступала за Екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры.

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Американка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее багаже, как утверждается, было обнаружено гашишное масло для вейпа.

Администрация США называет заключение американских граждан незаконными и пытается вернуть их домой.

Темы: СШАРосcия
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