Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перехід з УПЦ до ПЦУ: на Київщині заступника начальника УСБУ відсторонили за втручання

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 04:20
Перехід з УПЦ до ПЦУ: на Київщині заступника начальника УСБУ відсторонили за втручання
фото: Радіо Свобода

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ.

Джерело: коментар СБУ, який є у розпорядженні УП, LB.ua

Дослівно: "Заступника начальника головного управління СБУ в м. Києві та Київській області відсторонено від посади, оприлюднені раніше в ЗМІ листи були направлені за його власною ініціативою і жодним чином не є позицією Служби. Кадрове рішення прийнято т.в.о. голови СБУ Василем Малюком".

Реклама:

Деталі: 15 вересня стало відомо, що управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки".

Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану і прохання провести роз’яснювальну роботу щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.

Це, зазначалось у листі, "може бути використано представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалюванны міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СБУцеркваКиївКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
Усі новини...
Реклама: