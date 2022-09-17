Перехід з УПЦ до ПЦУ: на Київщині заступника начальника УСБУ відсторонили за втручання

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ.

Джерело: коментар СБУ, який є у розпорядженні УП, LB.ua

Дослівно: "Заступника начальника головного управління СБУ в м. Києві та Київській області відсторонено від посади, оприлюднені раніше в ЗМІ листи були направлені за його власною ініціативою і жодним чином не є позицією Служби. Кадрове рішення прийнято т.в.о. голови СБУ Василем Малюком".

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Деталі: 15 вересня стало відомо, що управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки".

Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану і прохання провести роз’яснювальну роботу щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.

Це, зазначалось у листі, "може бути використано представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалюванны міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".