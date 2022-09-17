Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Перехід з УПЦ до ПЦУ: на Київщині заступника начальника УСБУ відсторонили за втручання

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 04:20
фото: Радіо Свобода

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ.

Джерело: коментар СБУ, який є у розпорядженні УП, LB.ua

Дослівно: "Заступника начальника головного управління СБУ в м. Києві та Київській області відсторонено від посади, оприлюднені раніше в ЗМІ листи були направлені за його власною ініціативою і жодним чином не є позицією Служби. Кадрове рішення прийнято т.в.о. голови СБУ Василем Малюком".

Деталі: 15 вересня стало відомо, що управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки".

Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану і прохання провести роз’яснювальну роботу щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.

Це, зазначалось у листі, "може бути використано представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалюванны міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СБУцеркваКиївКиївська область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині, затопили 9 вагонів – Генштаб

У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

фотоНімеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155

Кремль уникнув відповіді на запитання про можливість застосування ядерної зброї

фотоОкупанти вдарили по Харкову двома ракетами

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

СБУ
Російський агент намагався влаштуватися до полку "Азов", але не вийшло
"Начальника міліції" Балаклії взято під варту, загрожує до 15 років в'язниці – ОГП
Харківщина: СБУ затримала 16 колаборантів і знайшла "касу" окупантів з 21 млн рублів
Останні новини
19:44
На Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон навіть у разі деокупації – Гайдай
19:26
"На таке не можна закрити очі": глава МЗС Чехії про сотні могил в Ізюмі
19:11
фотоУ звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайшли катівню окупантів
18:47
У порту Грузії розвантажився російський танкер, в уряді кажуть, що порушення санкцій не було
18:30
Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині, затопили 9 вагонів – Генштаб
18:22
Кишинів вимагатиме у Придністров’я передплату за газ, якщо "Газпром" зупинить постачання
18:15
У суботу росіяни пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів – зведення Генштабу
18:01
"Роснефть" вважає незаконним арешт її німецького підрозділу
17:58
Мельник різко відповів на заяву про "канібалізацію" Бундесверу через допомогу Україні
17:48
фотоОкупанти вдарили по Краматорську: 5 поранених, серед них підліток
Усі новини...