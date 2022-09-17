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Переход с УПЦ в ПЦУ: в Киевской области заместителя начальника УСБУ отстранили за вмешательство

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 04:20
Переход с УПЦ в ПЦУ: в Киевской области заместителя начальника УСБУ отстранили за вмешательство
фото: Радио Свобода

В. и.о. главы СБУ Василий Малюк отстранил заместителя начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от занимаемой должности из-за вмешательства в процесс перехода религиозных общин от УПЦ к ПЦУ.

Источник: комментарий СБУ, который есть в распоряжении УПLB.ua

Дословно: "Заместитель начальника главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области отстранен от должности, обнародованные ранее в СМИ письма были направлены по его собственной инициативе и никоим образом не являются позицией Службы. Кадровое решение принято и.о. председателя СБУ Василием Малюком".

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Детали: 15 сентября стало известно, что управление СБУ в Киеве направило в адрес Дарницкой райгосадминистрации письмо за подписью Палагнюка, в котором отмечалось, что СБУ усматривает в переходах общин от УПЦ к ПЦУ "угрозы для национальной безопасности".

Письмо содержало напоминание о запрете массовых собраний на время военного положения и просьбу провести разъяснительную работу относительно недопущению участия в собрании религиозных общин руководителей территориальных общин или представителей местных властей.

Это, говорилось в письме, "может быть использовано представителями УПЦ для обжалования действий в суде", а спецслужбами РФ – "для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

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Темы: СБУцерковьКиевКиевская область
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