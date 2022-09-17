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Нардепи не отримують доплат і зарплат у конвертах – Арахамія

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 04:47
Давид Арахамія, фото з сайту "Слуги народу"

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що депутати не отримують доплат і зарплат у конвертах.

Джерело: Арахамія в інтерв’ю Forbes Україна

Пряма мова: "Як системного явища цього більше не існує. Але депутатський цінник зараз сильно знизився, і спроби вплинути на тих чи інших депутатів намагалися робити, скажімо, дрібні "олігархи".

Така історія була відносно нещодавно, не називатиму прізвище бізнесмена, але для нього все закінчилося плачевно і бажання на когось впливати, комусь платити, гадаю, відбило надовго".

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Теми: АрахаміяВерховна Рада
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